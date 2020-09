Covid-19

As poupanças dos cabo-verdianos nos bancos aumentaram 14,5% até julho, equivalente a 928 milhões de escudos (8,5 milhões de euros) no espaço de um ano, aumento mais acentuado desde o início da pandemia de covid-19, segundo dados oficiais.

De acordo com dados do mais recente relatório estático mensal do Banco de Cabo Verde (BCV), compilados hoje pela Lusa, os depósitos de poupança nos bancos cabo-verdianos atingiram no final de julho um máximo histórico de 7.299 milhões de escudos (66,4 milhões de euros).

Trata-se de um aumento de 14,5% face ao valor de julho de 2019, quando os bancos cabo-verdianos tinham depósitos de poupança no valor de 6.370 milhões de escudos (57,9 milhões de euros).