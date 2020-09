Covid-19

A Assembleia da República vai realizar um debate temático sobre o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) com a participação do primeiro-ministro no próximo dia 23 de setembro, anunciou hoje o Governo.

"O Governo propôs, já no âmbito novo regimento da Assembleia da República, a realização de um debate temático para dia 23 sobre o PRR", anunciou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, no final da reunião da conferência de líderes.

O secretário de Estado recordou que na próxima terça-feira será apresentada em Lisboa a versão inicial do PRR e da "Visão Estratégica" para recuperar o país da crise causada pela pandemia de covid-19 - documento elaborado pelo gestor e professor universitário António Costa e Silva, agora já com a inclusão de parte das mais de mil propostas de contributos que recebeu ao longo do período de discussão pública, que terminou no final de agosto - e o primeiro-ministro receberá os partidos nos dias 21 e 22 de setembro.