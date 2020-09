Actualidade

A Comic Con Portugal este ano vai ser celebrada de forma digital, entre quinta-feira e domingo, devido ao contexto pandémico, tendo como pretexto "manter viva a chama do espírito da cultura pop" e "trabalhar para um mundo melhor".

Em declarações hoje à agência Lusa, o diretor-geral do evento, Paulo Rocha Cardoso, explicou que a "Comic Con Portugal 2020 Celebration" vai decorrer integralmente no seu sítio oficial na Internet (https://www.comic-con-portugal.com/celebration/) e será "totalmente gratuita".

"Teremos diversos painéis com o melhor do que se faz da cultura pop em Portugal: apresentações de filmes, apresentações de livros, conteúdos de banda-desenhada, conteúdos de 'cosplay' [pessoas que se mascaram de personagens fictícias], conteúdos de 'gaming' [videojogos], onde as pessoas poderão estar na segurança da sua casa a ver digitalmente o que está a acontecer", salientou.