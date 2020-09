Actualidade

O Governo dos Açores celebrou dois contratos com a companhia aérea Ryanair, no valor de dois milhões de euros, para promoção da região no Reino Unido e Alemanha, anunciou hoje a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo.

"Neste momento já estão assinados os contratos [com a Ryanair]. Está a ser feita uma recalendarização do plano de ações, dado o contexto que se vive neste momento, de pandemia. Tal acontece quer para o Reino Unido como para a Alemanha", declarou Marta Guerreiro aos jornalistas, à margem dos trabalhos do parlamento regional, na cidade da Horta, ilha do Faial.

A titular da pasta do Turismo considerou que o Reino Unido e a Alemanha "são dois mercados importantes" para os Açores, sendo que "esta relação com a Ryanair permite garantir fluxos turísticos no futuro quer para Ponta Delgada, quer para a Terceira".