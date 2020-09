Covid-19

O primeiro-ministro britânico justificou hoje a proibição de ajuntamentos com mais de seis pessoas em Inglaterra com o desrespeito das regras de distanciamento social, que resultou num aumento significativo do número de infeções com covid-19 nas últimas semanas.

Boris Johnson disse hoje durante o debate semanal com os deputados que os confinamentos locais que "estão a funcionar, mas algumas pessoas não estão a seguir as orientações como deveriam" e é por isso que está a aumentar o número de infeções.

O chefe do Governo prometeu "passos decisivos para intensificar as medidas de distanciamento social para manter a economia a funcionar, as escolas abertas e manter o vírus sob controlo", devendo um anúncio oficial ser feito numa conferência de imprensa esta tarde.