Covid-19

A Comissão Permanente da Assembleia da República vai debater na quinta-feira os surtos de covid-19 nos lares de idosos e a abertura do ano letivo, e terá um período dedicado a declarações políticas.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, a reunião deste órgão que substitui o plenário fora dos períodos de funcionamento efetivo da Assembleia da República arrancará, pelas 15:00, com a leitura dos vetos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Seguir-se-á um período de declarações políticas e dois debates: um pedido pelo CDS-PP sobre os surtos de covid-19 nos lares de idosos e outro, requerido pelo PSD, sobre a abertura do ano letivo.