Bielorrússia

O Governo alemão acusou hoje a Bielorrússia de usar "métodos do oeste selvagem" ao sequestrar a líder do movimento de protesto contra o Presidente, Maria Kolesnikova, e exigiu que Minsk dê "informações imediatas" sobre a sua situação.

É "absolutamente inaceitável" recorrer a "sistemas clandestinos" para lidar com os representantes da oposição, como aconteceu com Kolesnikova, disse a porta-voz executiva da chanceler Angela Merkel, Martina Fietz.

"Estamos chocados com a informação que nos chega de Minsk", acrescentou a responsável, instando as autoridades bielorrussas a esclarecerem "de imediato" a situação de Kolesnikova, que foi sequestrada e obrigada a sair do país.