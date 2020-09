Actualidade

Milhares de extremistas de direita participaram numa manifestação contra as restrições impostas pela pandemia de covid-19 na Alemanha, em agosto, que culminaram na tentativa de invasão do Parlamento, disseram hoje as autoridades.

O chefe do serviço de inteligência do estado de Berlim, Michael Fischer, disse aos legisladores que uma análise preliminar das imagens do protesto de 29 de agosto indica que "pelo menos 2.500 a 3.000 extremistas de direita e membros do (movimento radical) Cidadãos do 'Reich' participaram nas manifestações".

O movimento Cidadãos do 'Reich', que congrega elementos de várias organizações de extrema-direita, contesta a legitimidade da Constituição alemã pós-Segunda Guerra Mundial.