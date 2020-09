Navalny

A Rússia protestou hoje junto do embaixador alemão em Moscovo pelas "acusações infundadas e ultimatos" do seu país sobre o envenenamento do opositor do regime de Moscovo Alexei Navalny.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo também acusou o Governo alemão de usar o caso Navalny para "desacreditar a Rússia no cenário internacional", avisando que se o embaixador se recusar a transmitir a Berlim este recado, o seu gesto será considerado uma "provocação grosseira e hostil"

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido disseram na terça-feira, num comunicado conjunto, que estão "unidos na condenação, nos mais fortes termos, do envenenamento confirmado de Alexey Navalny".