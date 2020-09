Brexit

França está a preparar-se para "todos os cenários" em relação ao 'Brexit', mas, tal como fez a Alemanha, pediu ao Reino Unido para "respeitar totalmente o acordo de saída", disse hoje o porta-voz do Governo, Gabriel Attal.

"Estamos prontos para negociar de boa fé, mas, para isso, são necessários dois lados", afirmou.

"Estamos a preparar-nos para todos os cenários, mas o nosso estado de espírito é continuar as negociações com (o negociador da UE) Michel Barnier", adiantou o porta-voz do Governo francês.