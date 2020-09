Covid-19

O ministro do Mar sublinhou hoje, no parlamento, que a pandemia de covid-19 atingiu todos "de uma forma muito forte", sendo necessário "um esforço duplicado" para cumprir as políticas ambientais e de descarbonização.

"A covid-19 atingiu-nos de uma forma muito forte. O que temos que fazer daqui para a frente exige um esforço duplicado para continuarmos a cumprir com as políticas ambientais e de descarbonização, muito ligadas ao pacto verde", afirmou Ricardo Serrão Santos, numa audição na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

O responsável pela pasta do Mar está a participar na reunião por vídeo chamada, uma vez que irá realizar ainda hoje um teste de despiste à covid-19.