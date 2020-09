Actualidade

O ministro do Mar afirmou hoje, no parlamento, esperar que, em 2021, os dados permitam "aumentar francamente" a captura de sardinha para "níveis mais confortáveis", sem pôr em causa o 'stock' deste pescado.

"A expectativa é que, no próximo ano, os modelos mostrem que, de facto, podemos aumentar francamente as capturas de sardinhas para níveis mais confortáveis, sem pôr em causa o manancial de sardinhas", notou Ricardo Serrão Santos, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Durante a ronda de intervenções, o PCP criticou o executivo por colocar em curso uma "liquidação do setor", na sequência de um projeto de despacho sobre a gestão da pesca do cerco, questionando ainda o governante sobre a adequação dos níveis das capturas aos dados que revelam uma melhoria do 'stock'.