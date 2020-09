Migrações

A Amnistia Internacional exigiu hoje uma ação europeia imediata face a "emergência humanitária" no campo de refugiados de Moria, destruído esta madrugada por um incêndio, atribuindo às "políticas imprudentes" da União Europeia o desencadear da atual situação.

"As políticas imprudentes da União Europeia (UE) levaram a condições de vida perigosamente sobrelotadas e miseráveis, com o campo [de Moria] a acolher mais do quádruplo [de pessoas] da sua capacidade prevista", afirmou a investigadora de Amnistia Internacional (AI) Adriana Tidona, numa reação ao incêndio no campo localizado na ilha grega de Lesbos (no mar Egeu), que destruiu praticamente todo o local e deixou cerca de 13.000 pessoas desalojadas.

Numa nota enviada às redações, a investigadora da AI para a área das Migrações defendeu que as autoridades gregas, a UE e os Estados-membros do bloco comunitário "devem agir imediatamente para garantir a segurança de todas as pessoas afetadas".