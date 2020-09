Actualidade

A associação cultural Materiais Diversos lança, no próximo dia 24, em Lisboa, o livro "Paisagens Imprevistas --- Outros lugares para as artes performativas", que marca as dez edições do Festival Materiais Diversos (FMD).

O livro será apresentado, numa sessão agendada para as 17:30, no jardim da Galeria Quadrum, junto à biblioteca dos Coruchéus, em Alvalade, pela diretora artística das Comédias do Minho, Magda Henriques.

O livro, uma "edição plurivocal" a que a Materiais Diversos (MD) se dedicou no último ano e meio, reúne contributos de um conjunto de pessoas especializadas em diferentes áreas da criação, da programação, da política cultural, convidadas para refletir sobre a programação fora dos grandes centros urbanos.