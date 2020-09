Actualidade

A Juventude Popular, estrutura que representa os jovens do CDS-PP, criticou hoje a estratégia do Governo socialista para o novo ano letivo, acusando o executivo de abandonar toda a comunidade escolar "à sua boa sorte".

Num comunicado enviado às redações, a Juventude Popular (JP) aponta o dedo à "falta de capacidade" do Governo na preparação do ano letivo que se inicia na próxima semana, lembrando os avisos que fez em julho sobre a matéria.

"Assembleia da República e Governo tiraram férias, esquecendo-se do momento extraordinário em que vivemos. Devido à crise de saúde pública, requer do Governo mais organização e agilidade na orientação e coordenação coerente entre as diversas estruturas governamentais e as comunidades educativas. É inaceitável que a DGS, por incompetência e inoperância, fosse um veículo bloqueador e de incerteza na preparação do ano letivo, colocando em causa planeamentos de Universidades, Politécnicos e Escolas", alegou o Presidente da JP, Francisco Mota, citado em comunicado.