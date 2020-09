Incêndios

O ministro da Administração Interna elogiou hoje a articulação dos vários meios envolvidos no combate ao incêndio de Oliveira de Frades, que foi dominado esta manhã, e anunciou que a prevenção e o planeamento serão as prioridades do Governo.

"Não é no combate que o essencial está por fazer (...) É fundamentalmente na prevenção e na alteração da estrutura da floresta que há ainda um grande trabalho por realizar e são essas as prioridades do Governo naquilo que são os instrumentos de resiliência em que iremos investir nos próximos anos", disse Eduardo Cabrita.