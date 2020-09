Covid-19

O número de casos de covid-19 continua a crescer em Itália, com 1.434 e 14 óbitos registados nas últimas 24 horas, durante as quais foram realizados 96.000 testes, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Com esses números, desde o início da pandemia, foram contabilizados 281.583 contágios e 35.577 mortes por covid-19 em Itália.

Os pacientes hospitalizados são 1.778 em todo o país e continuam a aumentar os internados em Unidades de Cuidados Intensivos, que são já 150.