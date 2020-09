Actualidade

O deputado e antigo vice-presidente do PSD Pedro Pinto confirmou hoje à Lusa que será candidato à liderança do grupo parlamentar social-democrata, numa eleição marcada para dia 17 e à qual concorre também Adão Silva.

A notícia de que o ex-líder da distrital de Lisboa estaria a preparar uma candidatura alternativa à do atual primeiro vice-presidente de Rui Rio (líder do partido e da bancada) foi avançada hoje à tarde pela edição online do jornal i.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Pinto confirmou que irá avançar: "Sou candidato à liderança do grupo parlamentar e já informei o presidente do partido", disse.