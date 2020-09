Actualidade

A feira Art Paris, focada na arte contemporânea, abre esta quinta-feira na capital francesa com medidas de segurança reforçadas e a possibilidade de fazer testes ao vírus no Grand Palais, mas com presença reduzida dos artistas portugueses e espanhóis face à edição originalmente pensada em abril.

"Queria fazer alguma coisa para mostrar que, apesar de terem enfrentado a terrível crise de 2008, Portugal e Espanha tiveram uma transformação extraordinária. Não sei como se vai passar com a covid, mas a cena artística é excelente. Fiquei triste que a covid tivesse travado o nosso projeto", afirmou o comissário-geral da Art Paris, Guillaume Piens, em declarações à Agência Lusa.

Para além da vinda de várias galerias portuguesas e espanholas, havia a ideia de uma instalação à entrada do Grand Palais de uma artista portuguesa e ainda um ciclo de conferências para mostrar a cena vibrante das cidades ibéricas.