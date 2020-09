Actualidade

A Companhia de Teatro de Braga vai festejar os seus 40 anos com "As Troianas", de Eurípides, nas Ruínas Romanas da Cividade, uma "honra e o desejo realizado" de trabalhar numa das "marcas identitárias" da cidade.

A peça que assinala as quatro décadas da Companhia de Teatro de Braga (CTB) e o regresso daquele anfiteatro romano à atividade, anunciados hoje, constituem, segundo o diretor da companhia, Rui Madeira, "um marco do ponto de vista da importância de reconhecer nas mulheres as grandes mártires das guerras e do que vai acontecendo no dia-a-dia".

A tragédia grega vai subir ao palco entre 25 de setembro e 10 de outubro, de terça-feira a sábado, às 21:30, com lotação máxima de 100 espetadores, mas o diretor da CTB deixou já um desafio para o pós-covid-19.