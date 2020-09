Actualidade

As taxas máximas dos créditos destinados à compra de automóveis novos sobem no quarto trimestre, assim como as taxas máximas dos créditos pessoais, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

O regulador e supervisor bancário publica trimestralmente as taxas máximas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras em cada tipo de crédito ao consumo.

Em informação hoje divulgada, o BdP informou que no crédito automóvel as taxas máximas definidas para a locação financeira ou ALD (aluguer de longa duração) de veículos novos se fixam em 4,1% no quarto trimestre do ano (acima dos 4,0% do terceiro trimestre) e para a locação financeira ou ALD de veículos usados em 5,3% (abaixo aos 5,5%).