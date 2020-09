Presidenciais

A eurodeputada bloquista Marisa Matias assumiu-se hoje como "candidata frente a frente com Marcelo Rebelo de Sousa" e marcou a diferença em relação ao atual Presidente da República, prometendo uma "campanha contra o medo".

"Estou aqui para vos dizer que serei candidata à Presidência da República", começou por dizer Marisa Matias numa curta sessão de anúncio de candidatura no Largo do Carmo, em Lisboa, perante uma plateia unicamente constituída por profissionais da linha da frente no combate à pandemia e sem figuras do BE.

Marisa Matias explicou que se volta a candidatar ao Palácio de Belém porque para fazer uma "campanha contra o medo", apresentando-se como "socialista, laica e republicana", que vai à luta pelas suas ideias, "ao lado de quem não desiste de Portugal".