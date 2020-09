Actualidade

O cantor brasileiro Caetano Veloso disse hoje que as pessoas estão "prestes a perder as liberdades" democráticas no Brasil, numa videoconferência sobre o Festival de Veneza, onde foi exibido um documentário sobre a sua prisão durante a ditadura militar.

"Por trás da aparência de uma democracia, há no Brasil uma ameaça mais subtil, menos clara. Há uma estrutura autoritária, quase uma doença (...) que corrompe os princípios democráticos, impede a circulação de ideias e a afirmação de direitos", afirmou o cantor.

Caetano Veloso, de 78 anos, não pôde fazer a viagem até à cidade italiana de Veneza devido às restrições ligadas à crise sanitária da pandemia de covid-19, mas o documentário "Narciso em Férias", sobre parte de sua vida, foi apresentado no evento fora do circuito de competição.