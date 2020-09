Actualidade

O BCP decidiu "não dar continuidade" a uma ação judicial no Tribunal Geral da União Europeia, que pretendia "a anulação parcial da decisão da Comissão Europeia relativa à aprovação por esta do Mecanismo de Capitalização Contingente" no Novo Banco.

De acordo com um comunicado da instituição, houve "dois fatores" que pesaram nesta decisão.

"Em primeiro lugar, o reconhecimento de que a preservação da estabilidade do sistema financeiro nacional se reveste de crucial importância, especialmente reforçada no atual momento de pandemia, havendo o risco de tal estabilidade vir a ser afetada por uma decisão das instâncias europeias que indiretamente pudesse pôr em causa o processo de venda do Novo Banco, diferentemente da posição sustentada pelo BCP, que, desde sempre, apenas questionou" este mecanismo, refere.