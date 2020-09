Actualidade

A 15.ª edição do World Press Cartoon vai ter em exposição 280 caricaturas, oriundas de meia centena de países, a partir do dia 19, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, foi hoje anunciado.

Entre as caricaturas, vão estar as da jovem ativista Greta Thunberg, do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro e do Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou hoje a organização do evento em comunicado.

As 280 caricaturas provêm de 150 publicações de meia centena de países e vão estar em exposição até 15 de novembro, depois de terem sido selecionadas por um júri internacional, entre cerca de mil candidatas.