Actualidade

O acervo do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, Prémio Pritzker 2006, foi incorporado na Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura, em Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou hoje a instituição.

Esta entrega envolve a totalidade do acervo de Paulo Mendes da Rocha e segue-se à doação, em 2015, do projeto do Museu Nacional dos Coches à Casa da Arquitetura e, em 2018, de um conjunto de sete projetos para a Coleção Arquitetura Brasileira do Centro Português de Arquitectura.

"O acervo de Paulo Mendes da Rocha que agora chega à Casa da Arquitectura, engloba todo o material produzido durante a sua longa vida profissional, desde a década de 50 do século passado até aos nossos dias", adianta a instituição portuguesa, em comunicado.