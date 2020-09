Actualidade

O romance "Hamnet", da escritora irlandesa Maggie O'Farrell, inspirado na morte do filho de William Shakespeare aos 11 anos, venceu o Women's Prize for Fiction deste ano, foi hoje anunciado.

Com esta vitória, Maggie O'Farrell deixa para trás outras fortes candidatas, como Bernardine Evaristo, com "Rapariga, Mulher, Outra" (vencedor do Prémio Booker e de duas categorias do British Book Awards), e de Hilary Mantel, com "O espelho e a luz", de Hilary Mantel (que também foi finalista do Booker), foi hoje anunciado.

As outras obras finalistas ao Women's Prize for Fiction, galardão que assinala 25 anos, foram "Dominicana", de Angie Cruz, "A Thousand Ships", de Natalie Haynes, e "Weather", de Jenny Offill.