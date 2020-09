Covid-19

O diretor-executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares Oliveira, disse hoje que as contas tiveram um impacto negativo superior a 12 milhões de euros devido à pandemia de covid-19, que parou a I Liga de futebol durante três meses.

Em entrevista à BTV, o CEO da SAD 'encarnada' referiu que a pademia teve "dois impactos", um desportivo, que não é possível de medir, porque não se sabe como a equipa de futebol, que terminou o campeonato na segunda posição, teria concluído a prova sem interrupção e com público nas bancadas.

"Relativamente à componente muito mais económico-financeira, temos basicamente impacto em todas as vertentes - menos bilhética, como eu disse, porque não fizemos jogos com bilhética. Apontamos, nestas contas, para que o impacto total da covid-19 no exercício 2019/20 seja ligeiramente superior a 12 milhões de euros. Sem covid-19, teríamos tido receitas provavelmente - só da SAD - a ultrapassar os 300 milhões de euros", afirmou.