Covid-19

O Brasil registou 1.075 mortos e 35.816 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 128.539 óbitos e 4.197.889 infetados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo brasileiro.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, a taxa da letalidade da doença no país encontra-se fixada em 3,1%, momento em que a incidência é de 61,2 óbitos e de 1.997,6 casos por cada 100 mil habitantes.

O Brasil, o segundo país do mundo com mais mortes e o terceiro com mais casos, é também uma das nações com maior número de pacientes recuperados da covid-19 (3.453.336). No momento, 616.014 cidadãos infetados encontram-se sob acompanhamento médico.