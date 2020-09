Actualidade

Vários ex-assessores de defesa e segurança nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, consideram-no "incapaz", "perigoso" e sem capacidade de discernimento para governar, segundo entrevistas incluídas no novo livro do jornalista Bob Woodward, intitulado 'Rage' ("Raiva").

Das conversas com o Presidente, de que foram revelados extratos sonoros na quarta-feira, fica a saber-se também que Trump admitiu em privado que o novo coronavírus era uma ameaça severa, apesar de nas suas declarações públicas garantir que este não era pior do que uma gripe sazonal e que o Governo tinha a situação controlada.

Daqueles assessores, Woodward menciona, por exemplo, o ex-secretário da Defesa, James Mattis, que é de opinião que Trump não tem capacidade para exercer o cargo presidencial, é "perigoso" e "não tem bússola moral".