Covid-19

Quase 111.000 venezuelanos regressaram ao seu país, desde o passado mês de março, devido à pandemia da covid-19, através de corredores humanitários desde a Colômbia e do Brasil, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Até à presente data, registraram-se aproximadamente 105.000 regressos da Colômbia e 6.000 do Brasil, segundo dados oficiais", explica.

O relatório "Situação dos venezuelanos que regressaram e procuram regressar ao seu país no âmbito da covid-19", divulgado hoje em Washington, analisa como aumentaram as dificuldades que enfrentam os migrantes venezuelanos devido à covid-19 e as medidas adotadas pelos Estados da região para combater a pandemia.