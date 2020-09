Brexit

Representantes da União Europeia e do Reino Unido reúnem-se hoje de emergência em Londres, para discutirem o projeto de lei britânico que modifica algumas das condições do 'Brexit', anunciou a Comissão Europeia.

O vice-presidente da Comissão Europeia, "Maros Sefcovic, viaja amanhã até Londres para se encontrar com Michael Gove [ministro britânico] para uma reunião extraordinária do comité conjunto", anunciou quarta-feira, no Twitter, o porta-voz executivo da União Europeia (EU), Eric Mamer, acrescentando que a UE espera "esclarecimentos" por parte do Reino Unido.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apelou na quarta-feira à aplicação na íntegra do Acordo de Saída negociado entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, reagindo à nova legislação adotada por Londres e que revê algumas disposições no texto.