Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira informou na quarta-feira que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, cujos testes foram suspensos, não produziu "eventos adversos grave" em pacientes testados no país.

"No Brasil, não há relatos de eventos adversos graves em voluntários. A Anvisa já está em contacto com o laboratório da Astrazeneca para aceder a todas as informações", afirmou o órgão regulador em comunicado.

A farmacêutica AstraZeneca anunciou na terça-feira a sua decisão de interromper temporariamente os ensaios clínicos do imunizante, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e testado em vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e África do Sul, devido a "uma doença potencialmente inexplicada" num dos pacientes.