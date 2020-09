Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez como nova ministra da Economia e Finanças, segundo decreto publicado hoje na Gazeta Oficial (equivalente ao Diário da República).

"Nomeio a cidadã Delcy Eloína Rodríguez Gómez como ministra do Poder Popular de Economia e Finanças em condição de encarregada, com as competências inerentes ao referido cargo, em conformidade com a ordenança jurídica em vigor", lê-se no texto do decreto 4.287, publicado na Gazeta Oficial 41.960.

No decreto, o Presidente Nicolás Maduro explica que a nomeação tem "o supremo compromisso e vontade de conseguir a maior eficácia política e qualidade revolucionária na construção do socialismo e na refundação da pátria venezuelana".