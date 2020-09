Actualidade

O corpo de um jornalista do jornal mexicano El Mundo, em Veracruz, foi encontrado decapitado na quarta-feira, anunciou a polícia, elevando para cinco o número de jornalistas assassinados este ano no México.

"Condeno o cobarde homicídio do jornalista Julio Valdivia [...]. Em coordenação com o Ministério Público do estado, vamos utilizar todos os nossos recursos para encontrar os responsáveis", disse o secretário de Segurança e chefe da polícia, Hugo Gutiérrez, em comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O cadáver do jornalista, com sinais de tortura, foi encontrado nos carris do comboio numa zona montanhosa do município de Tezonapa, no estado de Veracruz, informaram fontes policiais.