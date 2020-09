Seca

Sem poder fazer rega há dois anos a partir da Barragem do Monte da Rocha, no concelho de Ourique (Beja), devido à seca, o agricultor Joaquim Sobral não plantou arroz e já pensa em desistir do regadio.

Na área em que costuma fazer 200 hectares de arroz, perto da localidade de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), o agricultor dá um pontapé nos torrões de terra seca, com a bota, e levanta uma nuvem de pó castanho, que ilustra o seu desânimo.