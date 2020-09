Actualidade

A morte de um advogado após o uso repetido de um 'taser' por dois polícias em Bogotá, na Colômbia desencadeou violentos protestos na capital colombiana e no resto do país, com registo de feridos e danos materiais.

O homem, de 46 anos, foi imobilizado no chão por dois agentes e sujeito a repetidos choques elétricos, um incidente filmado por testemunhas que causou indignação no país, fazendo lembrar o caso do afro-americano George Floyd, sufocado por agentes da polícia, nos Estados Unidos.

O homem acabaria por morrer horas depois de ser transportado para um hospital.