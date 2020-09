Actualidade

Os dois principais partidos da oposição no Japão concluíram hoje a sua fusão e elegeram um único líder, dias antes da substituição do chefe de Governo japonês, numa altura em que se discute a possibilidade de eleições antecipadas.

A fusão une o Partido Democrático Constitucional do Japão, fundado em 2017, considerado de centro-esquerda, com 92 dos 710 assentos na Dieta (parlamento japonês), e o Partido Popular Democrático, de centro-direita, criado em 2018, com 61 deputados.

Yukio Edano, de 56 anos, até agora à frente do Partido Democrático Constitucional, foi eleito líder do novo grupo político, conquistando o apoio de 107 dos 149 deputados presentes.