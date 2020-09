Actualidade

"As Artimanhas de Scapin", de Molière, encenadas por João Mota, estreiam-se no dia 17, em Lisboa, na Comuna, teatro que foi "esquecido" na remodelação da Praça de Espanha e ficou dentro do estaleiro das obras, sem acessos nem iluminação.

"Esqueceram-se de nós. É muito triste. Há 48 anos que aqui estamos. Vejo o tempo a passar e nada é feito. É esta a importância que dão à cultura", afirmou, no final de um ensaio de imprensa da peça, o encenador e diretor da Comuna, João Mota, admitindo ainda ter esperança de que, até ao dia da estreia, a autarquia lisboeta consiga melhorar a acessibilidade.

Para se chegar ao edifício de A Comuna - Teatro de Pesquisa, localizado na Praça de Espanha, é necessário contornar toda a vedação dentro da qual decorrem as obras, com grande parte do percurso a ter de ser feito no alcatrão da via automóvel.