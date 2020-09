Covid-19

Os idosos e as pessoas com necessidades especiais estão entre os grupos vulneráveis mais afetados pelo impacto da covid-19 em Moçambique, segundo um levantamento divulgado pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O documento "Monitorização do impacto da covid-19 em grupos vulneráveis" sobre Moçambique apresenta oito quadros sobre diferentes tipos de dificuldades com base num inquérito feito em agosto às organizações que compõem o grupo dedicado à proteção de pessoas (protection cluster).

A vermelho destacado, em sinal de alerta, surgem as pessoas com necessidades especiais por não terem acesso a serviços e equipamentos de saúde e por falta de atendimento especializado - problemas relatados por seis organizações no terreno.