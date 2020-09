Actualidade

O deputado pró-democracia de Macau Sulu Sou alertou hoje para a predominância do poder executivo face ao legislativo e judicial e que "este vício" pode "gerar corrupção e tirania" e "prejudicar a liberdade".

Durante a intervenção na Assembleia Legislativa (AL) de Macau, o mais jovem deputado do território, de 29 anos, afirmou que "os detentores do poder enfatizam repetidamente a predominância do poder executivo, o que agravou o desequilíbrio de poderes".

"A existência de um poder mais elevado, acima dos três poderes, ou seja, o poder central, e a ênfase dada repetidamente pelos detentores do poder à predominância do poder executivo, não impedem nem contrariam o facto de a estrutura política da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] ser concebida com base no espírito da separação de poderes", argumentou.