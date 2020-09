Actualidade

As autoridades norte-americanas alertaram hoje que o número simultâneo de incêndios nos estados de Washington e Oregon, no noroeste do país, cujo clima é normalmente fresco e húmido, não têm precedentes.

A governadora do Oregon declarou que os incêndios que lavram naquele estado norte-americano provocaram uma substancial destruição e alertou que poderá haver um número sem precedentes de mortes causadas pelos fogos.

Kate Brown afirmou que o Oregon pode ter a maior perda de vidas e propriedades em incêndios florestais da história do estado.