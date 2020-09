Actualidade

Os negócios na indústria diminuíram 11,1% em julho, em termos homólogos, agravando a redução de 10,9% em junho, revela dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.

Em julho, este índice do INE relativo ao mercado nacional caiu 9,1% face ao mesmo mês do ano passado, mais do que a descida homóloga de 8,4% em junho, e no mercado externo registou uma redução de 13,9%, inferior à queda de 14,5% no mês anterior.

Por agrupamentos, a energia deu o contributo mais negativo para a variação do índice total, resultante da diminuição de 21%, superior à redução de 18,9% em junho.