A coreografia "Mal - Embriaguez Divina", de Marlene Monteiro Freitas, vai ter estreia nacional a 24 de setembro, na Culturgest, em Lisboa, e irá em seguida para o Rivoli - Teatro Municipal do Porto, em outubro, anunciou hoje a entidade.

Depois da estreia mundial em agosto, em Hamburgo, no Internationales Sommerfestival 2020, a mais recente criação da premiada coreógrafa cabo-verdiana estará no palco da Culturgest a 24, 25 e 26 de setembro, e nos dias 29 e 30 de outubro, no Rivoli - Teatro Municipal do Porto.

O título desta criação de Marlene Monteiro Freitas - baseado na obra "La littérature et le mal" ("A Literauta e o mal"), de George Bataille - faz múltiplas referências à ambivalência do mal, que pode significar mal-estar, desconforto, dor, sofrimento, agonia, tristeza, tormento, carência, horror, mas também o mal em si mesmo.