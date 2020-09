Navalny

Moscovo considera "inaceitáveis" as declarações do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre o alegado envolvimento do Kremlin no envenenamento de Alexei Navalny, dirigente da oposição russa.

"Nós consideramos inaceitável qualquer referência direta ou indireta ao envolvimento de responsáveis russos neste caso", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reagindo às declarações de Pompeo.

Peskov acrescentou que a Rússia ainda não recebeu da Alemanha a "resposta ao pedido do Procurador Geral" russo que pediu informações sobre o estado de saúde de Alexey Navalny que se encontra num hospital de Berlim.