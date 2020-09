Actualidade

O Maus Hábitos - Espaço de Intervenção Cultural, no Porto, recebe, de sexta-feira a 11 de outubro, a exposição "da serra e da terra", que coloca em diálogo cinco artistas diferentes e rejeita "uma visão idealizada" do rural.

Com curadoria da dupla artística de Daniel Moreira e Rita Castro Neves, a Saco Azul - Associação Cultural deu-lhes "liberdade total" para escolher o tema da próxima exposição, integrada no ciclo "Outros Portos", dinamizado pela associação e o Maus Hábitos, com entrada livre.

"Estas são temáticas que nós já trabalhamos enquanto artistas. Achámos que era uma boa oportunidade. (...) Há pouco trabalho de investigação contemporâneo desenvolvido à volta do rural e da terra, e sobretudo uma visão que não seja idealizada e traga a complexidade do tema", explica Rita Castro Neves.