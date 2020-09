Covid-19

Os países da União Europeia (UE) deverão perder, este ano, 164 mil milhões de euros em receitas não cobradas do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) face às esperadas, um aumento devido à covid-19, estima a Comissão Europeia.

De acordo com um relatório hoje publicado pelo executivo comunitário relativo ao desvio do IVA - isto é, a diferença global entre as receitas de IVA esperadas e o montante efetivamente cobrado -, tem vindo a registar-se nos últimos anos uma melhoria nesta evasão na UE, mas a tendência deverá ser quebrada em 2020 por causa dos efeitos do surto do novo coronavírus na economia.

"Os números para 2020 preveem uma inversão desta tendência, com uma perda potencial de 164 mil milhões de euros em 2020 devido aos efeitos da pandemia", estima a Comissão Europeia no documento.