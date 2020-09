Brexit

O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelas Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, disse hoje à chegada a Londres que vai manifestar ao Governo britânico a sua "profunda preocupação" com a proposta de lei que visa alterar o acordo do Brexit.

Sefcovic encontra-se em Londres para se reunir com o ministro do Conselho de Ministros britânico, Michael Gove, a fim de solicitar "esclarecimentos" sobre a polémica proposta de lei, apresentada na quarta-feira no Parlamento, que visa modificar as disposições acordadas com Bruxelas sobre a fronteira entre as duas Irlandas.

Tanto Sefcovic quanto Gove fazem parte da chamada Comissão Mista União Europeia (UE) - Reino Unido, que supervisiona a implementação do acordo, alcançado no ano passado, antes de o país deixar o bloco europeu em 31 de janeiro.