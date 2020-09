Actualidade

Coimbra recebe durante seis dias, de 15 a 20 de setembro, os Encontros Mágicos - 24.º Festival Internacional de Magia, com muitas alterações devido à pandemia da covid-19, mas com garantia de criatividade e inovação, foi hoje anunciado.

"Fomos obrigados a abdicar de algumas componentes deste festival, mas nunca desistimos de o realizar. Este ano é uma edição em que praticamente tudo é diferente, mas mantém-se a garantia de qualidade, de criatividade e inovação", disse Carina Gomes, vereadora do município de Coimbra, entidade promotora do evento.

Mágicos de 15 companhias internacionais, de seis países, vão realizar 82 espetáculos em sete locais emblemáticos da cidade - Praça 08 de maio, Claustro do Museu Machado de Castro, Jardins de São Bernardo, Jardins Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Praça das Bandeiras, Jardins do Restaurante do Convento São Francisco e na Antiga Igreja do Convento São Francisco.