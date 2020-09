Actualidade

A obra de adaptação do Ramal da Lousã à circulação de autocarros elétricos é consignada na sexta-feira na presença do ministro das Infraestruturas, que depois preside a idêntica cerimónia para abertura do canal do "metro bus" em Coimbra.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém primeiro junto à antiga estação ferroviária de Serpins, às 11:00, no ato de consignação da empreitada de construção do troço entre o Alto de São João, em Coimbra, e aquela freguesia do concelho da Lousã, no âmbito do futuro Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

Consignada pelo montante de 23,7 milhões de euros, esta obra tem um prazo de execução de 18 meses.